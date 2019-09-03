https://static.news.ru/photo/54ffca14-cedb-11e9-999a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Кремле воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что «факт станет известным».

Ранее два дипломатических источника сообщили, что процесс обмена заключёнными между Россией и Украиной будет запущен до конца этой недели. При этом подчёркивалось, что договорённости носят лишь предварительный характер, писал News.ru.

Накануне уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что переговоры по обмену задержанными лицами между Украиной и Россией активно ведутся. Омбудсмен заявила, что нужно провести необходимые юридические процедуры.

Москалькова и её украинская коллега Людмила Денисова обменялись списками заключённых в середине июля 2019 года. Позднее стороны договорились об обмене по формуле «35 на 35». Киев рассчитывает на участие в процессе режиссёра Олега Сенцова и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.