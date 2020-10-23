Песков отреагировал на слова Трампа о плохой экологии в РФ

https://static.news.ru/photo/3c36ded2-151b-11eb-8512-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя слова лидера США Дональда Трампа о плохой экологии в РФ, рассказал, что данный вопрос — часть национальных планов развития РФ, но ни одна страна не в силах избавиться от экологических проблем, здесь нужно международное сотрудничество.

Глава Белого дома накануне заявил, что в США чистейшие воздух и вода и лучшие показатели по выбросу углерода, в отличие от Китая, РФ и Индии, пишет РИА Новости.

Безусловно, есть места в России, где воздух грязный. Такие места есть во всех странах мира. Но в России это один из главных приоритетов сейчас: экология является частью национальных планов развития. Но, конечно, ни одна страна в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет, — отметил Песков.

Накануне в Минприроды РФ назвали регионы — лидеры по росту качества окружающей среды. Сильнее всего качество окружающей среды выросло в Мордовии (+110%), Тюменской области (+99%) и Кабардино-Балкарии (+65%). С соответствующими данными Минприроды за 2019 год ознакомился NEWS.ru. В то же время в стране есть субъекты, где окружающая среда ухудшилась. Например, в Томской области (-29%), Якутии (-21%), Севастополе (-20%), Ямало-Ненецком автономном округе (-17%) и Сахалинской области (-15%).

Ранее заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росгидромету и Роспотребнадзору составить перечень городов страны с самым грязным воздухом. Поручение связано с последующей корректировкой федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» и должно быть исполнено до 1 ноября, писал NEWS.ru.