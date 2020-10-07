РФ несёт обязательства в рамках ОДКБ перед Арменией, но не перед Карабахом

https://static.news.ru/photo/adfaf38c-088c-11eb-afd6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обязательства Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не распространяется на Нагорный Карабах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы РФ Владимира Путина о том, что Армения является членом ОДКБ, и у российской стороны есть перед страной определённые обязательства. По словам представителя Кремля, эти обязательства заключаются в обеспечении безопасности.

То есть если страна — член ОДКБ подвергается какой-то агрессии, нападению извне, то в этом случае страны — участники договора имеют обязательства встать на защиту такого государства, — пояснил Песков.

Говоря о том, в каком случае Россия может направить военных в зону конфликта, он сообщил, что «это вытекает из обязательств».

В данном случае речь-то идёт об Армении, президент это чётко совершенно разъяснил и разграничил эти два вопроса, — отметил Песков.

Он добавил, что обязательства по ОДКБ не распространяются на Нагорный Карабах, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что сейчас на фоне обострения в Карабахе обсуждаются международное право и возможная поддержка Армении со стороны ОДКБ. О том, есть у ОДКБ или у России такое право, рассказал эксперт по международному праву Фархад Мирзоев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.