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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил после визита на Украину.

Я могу позвонить ему завтра, — цитирует Эрдогана ТАСС. NEWS.ru сообщал ранее, что Россию обвинили в попытке саботажа визита Эрдогана в Киев. Эксперты предположили, что Путину предстоит ещё один непростой...