Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Мы не исключаем, —
цитируетПескова РИА Новости.
Эрдоган, возвращаясь из Киева, сообщил журналистам о желании поговорить с Путиным.
NEWS.ru передавал ранее, что зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пообещала рассказать турецкому лидеру историю лозунга «Слава Украине!».
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