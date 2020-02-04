Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Мы не исключаем, — цитирует Пескова РИА Новости.

Эрдоган, возвращаясь из Киева, сообщил журналистам о желании поговорить с Путиным.

NEWS.ru передавал ранее, что зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская пообещала рассказать турецкому лидеру историю лозунга «Слава Украине!».

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