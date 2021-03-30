Песков: большинство россиян не разделяют мировоззрение Навального

https://static.news.ru/photo/50fab5ea-9145-11eb-b5fd-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Большинство жителей России не разделяют мировоззрение осуждённого на 2,5 года оппозиционера Алексея Навального. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее представитель Кремля в интервью изданию «АиФ» говорил, что что ему неприятно и противно мировоззрение Навального. Он назвал оппозиционера «нетипичным гражданином».

Позднее журналисты спросили Пескова, в чём именно заключается принципиальная разница между его мировоззрением и мировоззрением Навального.

Оно абсолютно отличное от моего, и я имею право с ним абсолютно не соглашаться. Собственно, с этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей с вами страны, — цитирует пресс-секретаря российского президента «Интерфакс».

Как передавал NEWS.ru, на вопрос о выгоде государства от того, что Навальный сел в тюрьму, что стало поводом для новых санкций, Песков ответил: «Я бы по-другому сформулировал вопрос: выгодно ли было власти терпеть одного гражданина РФ, который, имея два условных срока, ходил на свободе? У нас больше десяти тысяч человек ежегодно, получив второе условное наказание, садятся в тюрьму. А он оставался на воле».