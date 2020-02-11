Переводчик Владимира Путина назвал многие его фразы непереводимой игрой слов и вспомнил, какие высказывания президента ставили специалиста в ступор.
По словам советника департамента лингвистического обеспечения МИДа Алексея Садыкова, после выступлений переводчики часто обращаются к словарям, чтобы удостовериться в правильности перевода выражений главы государства.
Он однажды сказал: «Мы не будем стоять враскоряку». Я был начинающим переводчиком и посмотрел репортаж по телевизору, тогда подумал: «Слава богу, не пришлось это переводить», — отметил Садыков.
Сюжет о переводчиках главы государства появился в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин». Среди других неожиданных и непереводимых фраз президента назвали «Вольно!», обращённое к делегатам Петербургского экономического форума, и «Донбасс порожняк не гонит».
Как писал NEWS.ru, в январе Google анонсировал появление функции синхронного перевода в своём приложении «Переводчик».
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