https://static.news.ru/photo/b4c7bc74-50b6-11ea-b47b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переводчик Владимира Путина назвал многие его фразы непереводимой игрой слов и вспомнил, какие высказывания президента ставили специалиста в ступор.

По словам советника департамента лингвистического обеспечения МИДа Алексея Садыкова, после выступлений переводчики часто обращаются к словарям, чтобы удостовериться в правильности перевода выражений главы государства.

Он однажды сказал: «Мы не будем стоять враскоряку». Я был начинающим переводчиком и посмотрел репортаж по телевизору, тогда подумал: «Слава богу, не пришлось это переводить», — отметил Садыков.

Сюжет о переводчиках главы государства появился в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин». Среди других неожиданных и непереводимых фраз президента назвали «Вольно!», обращённое к делегатам Петербургского экономического форума, и «Донбасс порожняк не гонит».

Как писал NEWS.ru, в январе Google анонсировал появление функции синхронного перевода в своём приложении «Переводчик».