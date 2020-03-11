Российские парламентарии могут пересмотреть графики своих зарубежных поездок, если ситуация с распространением коронавируса будет ухудшаться. Об этом NEWS.ru заявили в Совете Федерации. Пока сенаторы и депутаты исполняют свои международные обязательства, но при дальнейших указаниях Минздрава двухсторонние визиты в страны с наиболее неблагополучной ситуацией придётся прекратить. Впрочем, даже в самых тяжёлых условиях у политиков есть возможность сохранения диалога с зарубежными партнёрами с помощью дистанционного общения.

В формате телеконференции

Коронавирус обвалил не только рынки, но поставил под угрозу полноценное международное сотрудничество. В России уже принято решение отменить ряд крупнейших международных мероприятий, на которые съезжались политики и бизнесмены со всего мира. Речь идёт и о Петербургском международном экономическом и Сочинском форумах. В скором времени под вопросом может оказаться и необходимость поездок представителей российских делегаций за рубеж, сообщили NEWS.ru собеседники в российском парламенте.

По словам главы комитета СФ по международным делам Константина Косачева, сегодня межпарламентские контакты сведены к минимуму.

Сохраняется только то, что по каким-то причинам невозможно либо нецелесообразно переносить. Разумеется, это создаёт дополнительные сложности в работе, теряется темп, откладываются нужные решения. Нарабатываем опыт дистанционного общения — видеомосты, телеконференции, обычная переписка. Это менее эффективно, но гораздо ближе к разумной достаточности в нынешних тревожных условиях. Константин Косачев глава комитета Совета Федерации по международным делам глава комитета Совета Федерации по международным делам

Подобный формат общения уже взяли на вооружение в российском Министерстве иностранных дел. Запланированный на четверг, 12 июня, традиционный брифинг официальный представитель ведомства Мария Захарова будет проводить в режиме телеконференции.

В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций ВОЗ о переводе мероприятий в формат телеконференций Официальный представитель МИД ответит в эфире на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр, — говорится на сайте Министерства.

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Впрочем, двусторонние визиты и международные переговоры пока ещё не исключены из повестки парламентариев. Российские делегации регулярно выезжают на встречи с иностранными коллегами и принимают их у себя, отметил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Наши двухсторонние визиты исполняем, принимаем делегации. Если будут указания врачей и Минздрава, то конечно, придется и их временно прекратить. Понятно, что ничего хорошего от этого не будет, но здоровье людей превыше всего. Владимир Джабаров первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам

Первый пошёл

Ситуация с распространением заболевания сегодня крайне серьёзная, подчеркнул в беседе с NEWS.ru вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

Уже отменён международный парламентский форум «Развитие парламентаризма», который традиционно проводит Госдума. По поводу дальнейшей работы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пока решений не принято. Но ведь уже сегодня закрывают все подобные мероприятия сами страны. Даже в эту сессию ПАСЕ ряд заседаний комитетов комиссии был отменён решением Бюро из-за коронавируса. К примеру, на том же собрании во Франции на тот момент, когда я там был, стало известно о том, что заражены один депутат и два помощника, а сейчас есть информация о четырёх депутатах. Пётр Толстой вице-спикер Государственной Думы вице-спикер Государственной Думы

Парламентарий стал первым российским политиком, исполнившим распоряжение мэра столицы Сергея Собянина по самоизоляции после посещения страны, в которой сложилась неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Ранее в Facebook депутат написал, что принял решение «перейти на работу в удалённом режиме, из дома».

Напомним, ранее власти Москвы опубликовали указ «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса», согласно которому люди, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, должны добровольно самоизолироваться и сообщить об этом на горячую линию, чтобы получить официальный больничный.

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В целом, несмотря на весьма вероятную отмену работы весенней сессии ПАСЕ, запланированной на конец апреля, отечественные парламентарии продолжают активно к ней готовиться. По словам члена комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Фабричного, работа пока идёт в плановом режиме.

В связи с угрозой распространения коронавируса в Европе запланированные на март заседания постоянных комитетов ПАСЕ отменены. Информации по отмене весенней сессии ПАСЕ, которая должна пройти в конце апреля, пока не поступало. Встреча европейских парламентариев зависит от развития ситуации с коронавирусом. Несмотря на это, мы продолжаем готовиться к ней в плановом режиме. Сергей Фабричный член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности член комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности

Разумная политика или политический пиар

Коронавирус осложняет развитие международных контактов, а наибольший урон российскому позиционированию наносят повсеместные отмены крупных международных форумов и мероприятий, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

По мнению политтехнолога Дмитрия Фетисова, на фоне наблюдающейся по всему миру истерики от распространения вируса совершенно очевидно, что можно говорить о падении активности парламентской дипломатии.

Как правило, международные мероприятия предполагают достаточно большое количество участников. И тот факт, что наблюдается какой-то элемент истерики по всему миру, отражается на том, что сейчас стараются не контактировать с гражданами других государств. Мы уже наблюдаем падение уровня парламентской дипломатии буквально по всему миру. Дмитрий Фетисов политтехнолог политтехнолог

Впрочем, повсеместная отмена встреч парламентариев разных стран всё же остаётся лишь перспективой. Пока частные визиты делегаций проходят по плану, констатировал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Отдельное беспокойство, по его словам, вызывает тот факт, что под угрозой срыва сейчас находится проведение крупных международных экономических и политических мероприятий, где Россия, как правило, публично и однозначно выражает свою позицию по тому или иному вопросу.

Дипломатические контакты будут идти примерно с той же интенсивностью, как и сейчас. Единственная проблема — в больших мероприятиях — заседание Ассамблеи, Совет Европы, ОБСЕ, ООН, саммит стран-членов НАТО. Если до лета всё это протянется, то мероприятия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, которые могли бы быть, могут быть отменены. Отменённый ПМЭФ для нашей дипломатии стал определённой сложностью, потому что форум был не только экономическим, но и политическим событием. Отменён Дальневосточный форум. Под вопросом проведение Международного юридического форума. То, что этих важных для международного позиционирования нашей страны мероприятий не будет, — это серьёзный вопрос. Дмитрий Солонников директор Института современного государственного развития директор Института современного государственного развития

Пока же, полагает эксперт, у международного парламентаризма нет повода для беспокойства. В качестве наглядного примера чрезмерной паники он приводит визит президента Монголии Халтмаагийн Баттулга в Китай, после которого глава государства добровольно отправился на двухнедельный карантин. Солонников считает, что пока непонятно, чего больше в поведении политиков — политического троллинга или реальной опасности за свою жизнь.

Тем не менее ситуация с распространением COVID-2019 действительно серьёзная. По данным на утро 11 марта, в мире зафиксировано более 118 тысяч случаев заболевания, 4 290 человек умерли. Согласно карте заболеваемости, в Европе, с которой Россия сегодня особенно активно налаживает диалог, эпидемия ещё только набирает обороты. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, признала, что распространение коронавируса в мире стало пандемией. Инфекция затронула уже 114 стран.