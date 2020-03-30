https://static.news.ru/photo/f7cf34c6-7261-11ea-9eb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство ЕС заняться расследованием предполагаемой дезинформационной кампании о COVID-19. Её, по данным парламентариев, проводят Россия и Китай.

Мы серьёзно обеспокоены текущими дезинформационными и пропагандистскими усилиями, особенно со стороны Китая и России. Для большинства из нас, наблюдающих за ситуацией, очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам, — говорится в электронном письме парламентариев, попавшем в распоряжение РИА Новости.

Авторы текста Сергей Лагодинский, Александра Геесе и Виола фон Крамон-Таубадель в своих утверждениях ссылаются на «недавние заключения» подразделения ЕС East StratCom Task Force.

Мы должны продолжать брать за основу их (East StratCom Task Force) многолетний опыт для раскрытия пропагандистских мифов и стратегий по дезинформации, — заключают депутаты от Германии.

18 марта международная деловая газета Financial Times, ссылаясь на данные закрытого доклада Евросоюза, утверждает, что Москва с помощью прокремлёвских СМИ пытается посеять панику и подорвать веру в европейские медицинские организации во время борьбы с коронавирусом. В качестве аргумента авторы статьи приводят сообщения в соцсетях, опубликованные в аккаунтах, где ранее появлялись материалы о Сирии и протестах «жёлтых жилетов» во Франции. Теперь в них стали публиковать данные о коронавирусе на разных языках. FT пишет, что в документе речь идёт о 80 материалах с ложной информацией о ситуации в Европе.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинение России в дезинформации по распространению фейков о COVID-19 является бездоказательными фейками. По её словам, нет никаких доказательств этих слов. Претензии европейцев по этому вопросу Захарова назвала «аморальной попыткой» замаскировать собственные проблемы.

На сегодняшний день коронавирусом заразились более 723 тысяч человек по всему миру, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели. В России выявлено 1534 случая инфицирования, 64 пациента выписаны из больниц, 8 умерло. Из них на Москву приходится 1014 случаев заражения, писал NEWS.ru.