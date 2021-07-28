Ответ Зеленского Путину назвали провокацией

Обещанный ответ президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину на его статью о единстве русских и украинцев является провокацией. Об этом Пятому каналу заявил политолог Андрей Кошкин.

По словам эксперта, ролик Зеленского — это очередное провокационное выступление, которое напоминает ответ ученика, не выучившего урок по истории. Кошкин уверен, что цель ответа украинского лидера чисто политическая — извратить историю и ущемить Россию.

Политолог считает, что Зеленский выстраивает свою политику на основе искажения исторических фактов так, как это делали в нацистской Германии. По его словам, там правили учёных, а Зеленский вообще не хочет обращаться к науке, а выдает своё восприятие ситуации как истинно научное обоснование событий.

Это самый большой грех, когда руководители себя так ведут. Они несут ответственность за народы, за исторические судьбоносные решения, но подходят к этому хуже, чем школьник, который не выучил урок и наутро доказывает учительнице, что вчерашнее задание было неправильным, — заявил Кошкин.

12 июля президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ранее он заявил об этом в ходе прямой линии. Тогда он напомнил, что русские и украинцы — это один народ. Эту статью выпустили на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду как трагедию.

В ответ Зеленский опубликовал видеопоздравление с Днём Крещения Руси. В нём он назвал Киевскую Русь матерью украинской истории, а 24 области Украины и Крым — её родными детьми и наследниками. По мнению президента Украины, такая позиция не нуждается в каком-либо подтверждении.