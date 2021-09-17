Обработана половина протоколов выборов в Госдуму

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После обработки 50,01% протоколов УИК партия «Единая Россия» продолжает лидировать на выборов депутатов Госдумы. Она набирает 46,11% голосов избирателей. Об этом сообщает ЦИК.

На втором месте остаётся КПРФ с промежуточным результатом 21,4%, замыкает тройку лидеров ЛДПР с 8,07%.

Также в Думу предварительно проходят ещё две партии, преодолевшие необходимый 5-процентный барьер: «Справедливая Россия — За правду» с 7,62% и «Новые люди», получившие 5,97%.

Среди ближайших преследователей — Партия пенсионеров, набравшая 2,73% и сохраняющая шансы на достижение 3-процентного показателя, который позволяет политической силе получать финансирование из госбюджета.

«Коммунисты России» в настоящий момент набирают 1,38, «Яблоко» — 1,04%, «Зелёные» — 0,9%, «Родина» — 0,72%, Российская партия свободы и справедливости — 0,72%, «Зелёная альтернатива» — 0,57%, Партия Роста — 0,36%, «Гражданская платформа» — 0,14%.

Также кандидаты от «Единой России» лидируют в 193 из 225 одномандатных округов. КПРФ предварительно побеждает в 15 округах, «Справедливая Россия» — в 8. Кандидаты от ЛДПР, «Яблока», «Родины», «Гражданской платформы» и Партии Роста забирают по одному избирательному округу.

Голосования по выбору депутатов Госдумы из-за пандемии проходило в этом году в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября.

Госдума избирается на срок 5 лет по смешанной системе: 225 депутатов проходят в неё по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

В федеральных списках было зарегистрировано 14 партий.

Ранее были названы имена знаменитостей, побеждающих на выборах в Госдуму.