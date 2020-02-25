Трансфер, объявленный главой государства в январе, продолжается, уже затронув большую часть ветвей власти. Настал черёд меняться и Общественной палате (ОП) РФ. Традиционный, кадровый процесс её обновления уже начался — 25 февраля Владимир Путин направил 40 кандидатам приглашение войти в седьмой состав. Кто они — пока не известно, указано лишь, что более половины представляют интересы профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, НКО, ориентированных на защиту интересов профессиональных и социальных групп. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что Общественная палата сможет стать кадровым резервом кандидатов на выборах в Государственную Думу в 2021 году.

В условиях цейтнота

Формирование нового состава — хоть и важная задача, однако сейчас ОП сосредоточена на конституционной реформе. Хоть о дате голосования пока точно не известно, члены рабочей группы и представители ОП сфокусировали своё внимание именно на этом вопросе.

25 февраля стало известно о том, что общественники подготовили заключение экспертизы законопроекта о поправках к Конституции и обобщила в этом заключении пожелания и предложения, которые были собраны в последние недели.

Это достаточно большой документ, в нём содержится много различных предложений. И сегодня оно направлено также в Госдуму, — сообщила секретарь ОП РФ Лидия Михеева.

Как отметила в разговоре с NEWS.ru член ОП РФ, директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» (АСИ) Елена Тополева-Солдунова, на палату возложена миссия организации общественного наблюдения за голосованием.

Это очень важно — как все проходить будет. Кроме того, тот факт, что поправки в Конституцию обсуждаются на площадке ОП, говорит о её статусе, — отметила она.

Что касается нового состава палаты, Тополева-Солдунова считает, что усиление работы пройдёт сразу в нескольких направлениях.

Такая тема, как развитие некоммерческого сектора в регионах России, развитие доступа НКО на рынок услуг в социальной сфере, будет в фокусе внимания ОП. Нынешний состав ОП начал такую интересную работу — выпуск докладов по актуальным темам. У нас был специальный доклад по демографии, например. Мы готовили доклад по ситуации с доступом НКО на рынок услуг в социальной сфере, по участию НКО в нацпроектах. Очень большой интерес был к этому докладу и со стороны общественности, и органов власти. И, конечно, я надеюсь, что эта тенденция будет развиваться. Это результат общественного мониторинга состояния данной сферы. Елена Тополева-Солдунова член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной информации член Общественной палаты РФ, директор Агентства социальной информации

Так же, по её мнению, ОП необходимо развивать и укреплять авторитет и независимость региональных общественных палат регионов, а также усиливать общественный контроль работы исполнительной власти не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Без изменений

В экспертном сообществе считают, что радикальных перемен в подходах работы Общественной палаты ожидать не стоит. Так, по словам директора Института прикладных политических исследований Григория Добромелова, весьма вероятно, что новый состав ОП может оказаться задействован в выборную кампанию в будущем году.

Палата может стать тем кадровым резервом для формирования списков потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, — не исключает эксперт.

Он так же отмечает, что, учитывая размытый функционал самой организации, а также задачи, которые перед ней стоят, сегодня сложно говорить о том, кто может войти в седьмой созыв.

Когда этот список будет обнародован, станет понятен и курс, по которому будет двигаться общественная палата. В целом можно сказать, что, в большей степени работа будет направлена на контроль за реализацией нацпроектов, встречи президента с общественниками становятся все более и более регулярными. По сути, это возможность для главы государства напрямую пообщаться с гражданами и услышать те вещи, которые он не услышит от чиновников. Ну и какие-то вещи могут транслироваться через общественников. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

В свою очередь генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов также не ожидает серьёзных изменений в ОП РФ.

Полагаю, что что палата нового состава будет в большей степени фокусироваться на проблемах общественного и гражданского контроля, в том числе за выборами. При этом существенных изменений в законодательном регулировании деятельности палаты я не ожидаю. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

Новый состав ОП должен быть представлен в течение 30 дней. То есть в конце марта региональные общественные палаты должны будут выдвинуть своих кандидатов на федеральный уровень. Однако, отмечают в экспертном сообществе, новый состав ОП РФ будет известен лишь после всенародного голосования по поправкам в Конституцию.