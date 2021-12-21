Новинки секонд-хенда: Захарова оценила покупку Польшей подержанных БТР США
Представитель МИД РФ Захарова: Польша купила у США «рухлядь» в виде 300 БТР
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:31, 22 декабря 2021
Мария ЗахароваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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«Новинками секонд-хенда» и «американской рухлядью» назвала 300 бывших в употреблении американских БТР, которые Польша приобрела у США для вооружения своей армии, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в личном Telegram-канале.
Как отметила Захарова, о покупках в своём Twitter рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Варшава оптом купила у американцев 300 бэушных БТР «Кугуар». Пан Блащак сообщил, что новинки секонд-хенда «укрепят потенциал подразделений, размещённых в восточной Польше». Достойной армии — достойную технику, — написала представитель российского МИД.
Захаров также отметила: вместо анализа российских предложений по мировой и европейской безопасности, по Польше в сторону восточных границ «идёт колона американской рухляди».
Ранее Мария Захарова заявила, что словам НАТО верить нельзя, Москва будет ориентироваться на конкретные действия.