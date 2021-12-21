Новинки секонд-хенда: Захарова оценила покупку Польшей подержанных БТР США

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Увековечивание в Турции имён террористов, совершивших преступления в России, может негативно сказаться на многолетних отношениях Москвы и Анкары. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров. Таким образом он отреагировал на открытие в турецком городе Кёрфез парка, названного в честь первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохара Дудаева и установку там памятника ему.

Чеченский лидер пригрозил властям Турции ответить подобным же образом. В таком случае вполне логично и политически «зеркально» с нашей стороны увековечить в Грозном имя основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана,...