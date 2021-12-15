Захарова заявила, что словам НАТО верить нельзя

Словам НАТО верить нельзя, Москва будет ориентироваться на конкретные действия. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив, что Россия направила наработки по гарантиям безопасности Европы.

Ровно потому, что словам, которые мы слышим от стран НАТО и непосредственно от Альянса, верить нельзя — потому что делами они не подкреплены, — мы будем ориентироваться на конкретные их действия. Свои предложения мы отправили, будем ориентироваться на практическую реакцию, — отметила Захарова на брифинге.

Сегодня помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Россия передала помощнику госсекретаря США Карен Донфрид конкретные предложения по гарантиям безопасности. Москву на переговорах с США по этой тематике будет представлять замглавы МИД Сергей Рябков.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости предоставления Москве гарантий безопасности о нерасширении НАТО на восток. Россия настаивает на создании чётких международно-правовых договорённостей, которые исключали бы дальнейшее продвижение Альянса и размещение его баз в сопредельных государствах.