Нежелательные демократы: как силовики сорвали форум депутатов в Москве

Форум независимых депутатов «Муниципальная Россия», который должен был пройти в Москве в рамках проекта «Объединённые демократы», был сорван столичной полицией. Силовики одновременно задержали около двух сотен оппозиционных парламентариев и политических активистов, которых, как выяснилось, власти заподозрили в сотрудничестве с «нежелательной организацией». Подробности — в материале NEWS.ru.

Форум «Муниципальная Россия» начался 13 марта в гостинице «Измайлово» на востоке Москвы. Под своим крылом мероприятие собрало несколько десятков муниципальных и региональных депутатов, бывших мэров и различных оппозиционных активистов со всей страны. Присутствовали в том числе депутат петербургского Заксобрания Максим Резник, экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, политик и учёный Юлия Галямина, председатель совета депутатов московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин, член курултая Республики Башкортостан Дмитрий Чувилин, депутат гордумы Томска Ксения Фадеева, журналист Тимур Олевский и многие другие.

Едва мероприятие началось, в помещение, где оно проходило, нагрянула полиция. До её визита выступили несколько первых докладчиков. Силовики задержали всех присутствующих — примерно 200 человек . При этом представители правоохранительных органов пообещали «в случае неповиновения» применить против собравшихся «физическую силу или специальные средства».

Муниципальный депутат из Петербурга Фёдор Грудин рассказал NEWS.ru, что он был задержан, хотя даже не был в зале, а поднимался по лестнице.

Форум начался в 10:00, но я опаздывал и где-то в 10:25 был задержан на лестнице. Причину задержания мне не сказали, но в целом вели себя вежливо, претензий к работе полиции у меня нет. Нас какое-то время держали в актовом зале, достаточно долго. Изъяли телефоны и паспорта. Потом развезли людей по ОВД. Так как людей задержали много, развезли на нескольких автозаках. Меня доставили в Гольяново, где вернули документы и телефон, — рассказывает Грудин.

Задержанных стали одного за другим приглашать к прокурору. На всех составляли одинаковые протоколы о нарушении статьи о сотрудничестве с «нежелательной организацией» (20.33 КоАП РФ). Этой структурой, судя по всему, стала «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, которую российские власти наделили подобным статусом. Задержанным грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

Кадр из видео/odteam/t.me

По словам Грудина, он не согласился с обвинением, так как не участвовал в мероприятии. Мундеп поблагодарил адвокатов из «ОВД-Инфо», которые оперативно связались и помогли участникам сорванного форума.

Сообщалось, что к некоторым задержанным долгое время не пускали защитников. Однако передачки до участников форума доходили. К середине дня значительную часть задержанных отпустили.

Поговорили бы обо всём, прошёл бы этот форум, пожали бы друг другу руки и разъехались бы. Нет, надо было задержать 200 человек на голом месте, — заявил вышедший из ОВД Ройзман.

Один из задержанных — оппозиционер Андрей Пивоваров — на своём канале в Telegram сообщил, что увидел рапорт, на основании которого полиция устроила задержания. Согласно документу, основанием стала публикация анонса форума в канале политактивиста Татьяны Усмановой.

Как это может быть связано с нежелательностью, непонятно, но, видимо, придумать вообще ничего не смогли, — отметил Пивоваров.

Столичное управление МВД опубликовало заявление о попытке «группы граждан — представителей общественной организации» провести публичное мероприятие в одном из гостиничных комплексов на Измайловском шоссе «с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований».

У значительной части участников отсутствовали средства индивидуальной защиты. Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ. Сотрудниками полиции противоправные действия были пресечены. В территориальные органы внутренних дел доставлено около 200 человек, — сказано в заявлении полиции.

В МВД добавили, что в настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет «принято решение в соответствии с законом».

Организаторы мероприятия к моменту публикации статьи не сообщили, что намерены делать дальше и будут ли пытаться провести форум повторно. Однако один из задержанных — политик Владимир Кара-Мурза, — выйдя отделения полиции, заявил, что собирается ехать обратно в гостиницу, где проходил форум.