Названы имена знаменитостей, побеждающих на выборах в Госдуму

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Согласно последним данным подсчёта голосов, многие звёздные кандидаты сохранили свои депутатские мандаты. Среди них оказался бывший чемпион мира по боксу и кандидат от партии «Единая Россия» Николай Валуев, а также член центрального штаба Общероссийского народного фронта артист Денис Майданов.

Валуев является кандидатом от Брянского одномандатного округа, он набирает 57,49% голосов. Майданов набирает 94,53% по Одинцовскому одномандатному округу.

Публицист Анатолий Вассерман набирает в Преображенском одномандатном округе Москвы 37,5% голосов избирателей. Известно, что стилист и парикмахер Сергей Зверев пока проигрывает сопернику из «Единой России» в Бурятском одномандатном округе. Зверев набирает 7,59% голосов.

По последним данным, «Единая Россия» лидирует с 45,58%, за ней следуют КПРФ с 21,64% и ЛДПР с 8,19%.

Ранее стало известно, что в Москве около 50% избирателей проголосовали на парламентских выборах, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он поблагодарил жителей столицы за «небывалую активность».