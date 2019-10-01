Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин предложил оппозиционеру Алексею Навальному стать главой одного из самых отдалённых сёл севера региона, чтобы получить «бесценный управленческий опыт».
Он транслировал на всю страну неправду, заявив, что на эту котельную 20 лет тратились бюджетные деньги. Правда в том, что все эти годы село без серьёзных сбоев спокойно отапливается за счёт локальных источников — угля, электричества, и да, в том числе и дров, — передаёт слова губернатора «Коммерсант».
Данное предложение стало ответом на критику со стороны Навального.
Ранее глава Министерства энергетики Камчатского края Олег Кукиль заявлял, что в селе Средние Пахачи Олюторского района начинает работу новая котельная, но на самом деле её не строили, писал News.ru.