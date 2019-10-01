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Координационные штабы России и Сирии потребовали от Соединённых Штатов покинуть оккупируемую территорию Сирии, так как США не могут выполнить обязательства по оперативному плану ООН в зоне Эт-Танф.

Считаем, что единственный путь к восстановлению Сирии лежит через окончательное уничтожение терроризма, освобождение всех незаконно оккупированных США и их союзниками территорий страны и возвращение сирийцев в родные места, — цитирует...