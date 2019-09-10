https://static.news.ru/photo/f4ff2ec6-d3c5-11e9-b350-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин распорядился начать расследование фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. В частности — проверить деятельность блогера Алексея Навального и экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что основателя Фонда борьбы с коррупцией могли завербовать американские спецслужбы во время его обучения в Йельском университете (США), информирует ТАСС .

Давайте поручим комиссии, чтобы изучила все эти вопросы. Вы говорили о том, что Навальный завербован в Йельском университете. Пускай комиссия разберётся, — предложил Володин.

Ранее прокурор столицы подал иск к Навальному и некоторым сотрудникам ФБК. Соответствующее заявление поступило в Черёмушкинский суд. Оно также коснулось Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, главы московского штаба Навального Олега Степанова, ведущего «Навальный Live» Владимира Милова, а также незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Александра Соловьёва и Илью Яшина.

Ранее News.ru писал, что компания «Флай авто», занимающаяся прокатом автомобилей, просит суд взыскать с ФБК 1 млрд рублей. Причиной послужили «массовые беспорядки» в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа. По данным истца, они причинили компании убытки.