Кирилл Жуков Кирилл Жуков Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Гособвинение просит суд приговорить к четырём годам и пяти месяцам общего режима Кирилла Жукова, которого обвиняют в насилии над полицейским на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

По версии следствия, обвиняемый нанёс несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов. Жуков своей вины не признал, передаёт «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которые обвиняются по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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