https://static.news.ru/photo/6bb54f12-ce73-11e9-b59e-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Жуков Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Гособвинение просит суд приговорить к четырём годам и пяти месяцам общего режима Кирилла Жукова, которого обвиняют в насилии над полицейским на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

По версии следствия, обвиняемый нанёс несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов. Жуков своей вины не признал, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которые обвиняются по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».