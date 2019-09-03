Гособвинение просит суд приговорить к четырём годам и пяти месяцам общего режима Кирилла Жукова, которого обвиняют в насилии над полицейским на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
По версии следствия, обвиняемый нанёс несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов. Жуков своей вины не признал, передаёт «
Как ранее писал News.ru, Следственный комитет РФ завершил расследование уголовных дел в отношении Данилы Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко, которые обвиняются по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».