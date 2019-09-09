https://static.news.ru/photo/625d3bca-d30d-11e9-ac41-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прокурор столицы подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному и некоторым сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Соответствующее заявление поступило в Черёмушкинский суд. Оно также коснулось Георгия Албурова, Ивана Жданова, Любови Соболь, главы московского штаба Навального Олега Степанова, ведущего «Навальный Live» Владимира Милова, а также незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Александра Соловьёва и Илью Яшина.

При этом иск оставлен без движения и возвращён истцу для устранения нарушений при его подаче, — сообщил представитель суда.

При этом он уточнил, с чем связан иск, но отметил, что прокуратура намерена взыскать с ответчиков «определённую сумму денег», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что компания «Флай авто», занимающаяся прокатом автомобилей, просит суд взыскать с ФБК 1 млрд рублей. Причиной послужили «массовые беспорядки» в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа. По данным истца, они причинили компании убытки.