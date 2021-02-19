Навального планируют этапировать в колонию уже на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/cafd2ce2-0379-11eb-ae31-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

Оппозиционера Алексея Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе при вступлении в силу приговора по «Ив Роше».

20 февраля блогер примет участие в двух заседаниях суда сразу: по жалобе на замену условного срока реальным и по делу о клевете.

Если по второму делу будет вынесен приговор, а по первому предыдущее постановление суда признают законным, ждать апелляции от оппозиционера не будут. Его сразу отправят в колонию.

Навальный будет принимать участие в апелляции по видеосвязи из колонии. Его личное присутствие не является необходимостью, сообщает РИА Новости.

Ряд адвокатов подтвердили изданию, что этапирование в этих условиях не выбивается из правоприменительной практики России.

Как ранее писал NEWS.ru, в здании Бабушкинского суда Москвы в субботу, 20 февраля, запланированы два выездных заседания по делам оппозиционера Алексея Навального. Сначала Мосгорсуд проверит законность решения о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный, затем будет рассмотрено дело о клевете на ветерана. В пресс-службе Бабушкинского суда сообщили, что Навального доставят на оба заседания.