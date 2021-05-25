Настоящая истерика: МИД РФ оценил реакцию Запада на инцидент с Ryanair

https://static.news.ru/photo/9c7fbc4c-55b7-11ea-b628-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Настоящей истерикой, ничем не подкреплённой с точки зрения международного права, назвала реакцию стран Запада на инцидент с экстренной посадкой самолёта ирландской авиакомпании Ryanair в Минске официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Такую оценку происходящего она озвучила в эфире телеканала «Дождь».

Это настоящая истерика. Странная истерика, ничем не подкреплённая с точки зрения ни права международного, ни собственного опыта. Ни разу, когда наши западные партнеры подобное совершали, они не сопровождали это аналогичными заявлениями, истеричными криками, — заявила Захарова.

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщений о бомбе на борту. Эта информация не подтвердилась. Борт летел из Афин в Вильнюс. Перед посадкой его сопровождал истребитель Миг-29 ВВС Белоруссии.

На борту находился белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого обвиняют в организации массовых беспорядков в стране. Его задержали. Вместе с ним летела его девушка, российская гражданка София Сапега. Она также была задержана и находится в минском изоляторе временного содержания на улице Окрестина.