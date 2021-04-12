Москва предостерегла от попыток поощрять военные настроения Киева

https://static.news.ru/photo/2a5e2bda-9b89-11eb-bdb5-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Россия настоятельно рекомендует всем странам, включая Турцию, анализировать воинствующие заявления Киева и не подпитывать эти милитаристские настроения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя информацию о продаже Анкарой Киеву ударных беспилотников.

Я сразу скажу, что мы всем ответственным странам, с которыми общаемся, — Турция одна из них — настоятельно рекомендуем проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима и предостерегаем их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения, — цитирует ТАСС Лаврова.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о противоречиях между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что стороны должны урегулировать их мирным путём ради всеобщего спокойствия и безопасности. Эрдоган напомнил о состоявшейся накануне беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским и подчеркнул, что желает мира для России и Украины.

На встрече с Зеленским турецкий лидер подтвердил позицию непризнания «аннексии Россией Крыма». 23 августа Киев планирует проведение саммита «Крымская платформа», в рамках которого будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова. К мероприятию предлагается присоединиться Турции, Франции, Великобритании, Германии, Канаде, США и Японии. Власти последней также одобрили проведение саммита.