Москва и Минск раскритиковали выход США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/97987560-b242-11ea-a395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Белоруссия едины в позиции, что выход США из Договора по открытому небу наносит ущерб глобальной безопасности и системе договорённостей в области контроля над вооружениями. Об этом 19 июня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Обменялись мнениями по проблематике стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Дали негативную оценку анонсированному выходу США из Договора по открытому небу, — цитирует ТАСС главу внешнеполитического ведомства.

По его словам, Москва и Минск едины в том, что наряду с разрушением Вашингтоном Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нынешний шаг наносит ущерб глобальной безопасности и системе договорённостей в области контроля над вооружениями.

Как писал NEWS.ru, американский президент Дональд Трамп 21 мая заявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Глава Белого дома считает, что Россия нарушила условия соглашения. В МИД РФ заявили, что недовольны исполнением договора американской стороной.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США следуют чёткому планы по выходу из договорённостей в сфере стратегической безопасности. При этом Белый дом пытается возложить ответственность на других. По её словам, в США делают виновными Россию и Китай. Дипломат отметила, что Штаты вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также разорвали ядерную сделку с Ираном.

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Виктор Мураховский считает, что выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) будет иметь негативные последствия для европейских стран НАТО, у которых нет разведывательных спутников и которые были наиболее заинтересованы в проведении наблюдательных полётов.

Выход США из ДОН осудили многие. Россия подтвердила своё намерение выполнять и далее Договор по открытому небу, несмотря на выход из него Штатов.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.