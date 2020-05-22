Россия будет выполнять Договор по открытому небу после выхода США

https://static.news.ru/photo/8ba3317e-9c6b-11ea-8f60-fa163e074e61_660.jpg Штаб-квартира НАТО в Брюсселе Фото: Zhang Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия подтвердила своё намерение выполнять и далее Договор по открытому небу, несмотря на выход из него США. Окончательная судьба договора будет решена на конференции стран-участниц.

Накануне состоялось экстренное заседание Североатлантического совета по обсуждению одностороннего решения США о выходе из ДОН.

С российской стороны вновь подтверждено намерение продолжать выполнять положения Договора. Выражается готовность к дальнейшему диалогу — на взаимоуважительной основе, а не на языке ультиматумов — в интересах европейской и международной безопасности, — заявили в интервью ТАСС в постпредстве РФ при НАТО.

Теперь всем участникам Договора предстоит чётко определить свои позиции и заявить о них на предстоящей конференции, считает российская сторона. На этом заседании будет дана оценка последствий, а также определён порядок дальнейшего функционирования режима ДОН.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал руководство Соединённых Штатов отказаться от намерения выйти из международного Договора по открытому небу. Боррель подчеркнул, что вместе с тем требует безусловного выполнения договора Россией, претензиями к действиям которой мотивировал решение американский президент Дональд Трамп.