Военный эксперт назвал страны, проигравшие от выхода США из ДОН

https://static.news.ru/photo/1de2eaa0-9c14-11ea-8429-fa163e074e61_660.jpg Фото: COVER Images/Global Look Press

Выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) будет иметь негативные последствия для европейских стран НАТО, у которых нет разведывательных спутников и которые были наиболее заинтересованы в проведении наблюдательных полётов. Об этом завил член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ Виктор Мураховский.

Договор подписывался 28 лет назад. С тех пор технические возможности космических средств разведки ушли далеко. Сейчас они равны или превышают возможности аппаратуры, которую можно устанавливать на самолётах наблюдения в рамках ДОН, — цитирует РИА Новости эксперта.

Он подчеркнул, что в настоящее время такими спутниками обладают лишь две страны-участницы договора — Россия и Соединённые Штаты. Поэтому европейские страны НАТО, у которых нет такой техники, остаются в проигрыше.

Мураховский добавил, что для Америки выход из Договора по открытому небу является по большому счёту политическим шагом, так как Вашингтон ещё со времен президентства Барака Обамы не хочет быть связан хоть какими-то международными соглашениями, которые ограничивают военные возможности страны.

Эксперт отметил, что спутниковая группировка РФ численно меньше американской, однако это не мешает России решать необходимые задачи в плане разведки и сдерживания, используя, например, спутники «Тундра» и «Персона».

Как писал NEWS.ru, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа 21 мая уведомила международных партнёров о намерении выйти из Договора по открытому небу. Власти США намерены выйти из договора в связи с тем, что Россия якобы нарушает свои обязательства.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.