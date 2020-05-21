Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/ef29e070-9b86-11ea-acf7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует выйти из Договора по открытому небу. Причиной стало нарушение договорённости Россией.

Политик отметил, что у него хорошие отношения с Москвой, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Дональд Трамп подписал документ о намерении Штатов выйти из Договора об открытом небе. Вместе с тем окончательное решение не было принято. В администрации главы государства продолжаются консультации по данному вопросу.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона осознаёт всю серьёзность функционирования этого документа. Там также отметили, что Москва надеется на здравомыслие, дальновидность и стремление партнёров урегулировать разногласия по выполнению договора с учётом мнений всех сторон.

Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооружённых силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.