Московским депутатам предложили подписать документ с исчезающими надписями

Муниципальный депутат московского Басманного района Люся Штейн сообщила, что ей выдали на подпись акт приёма капитального ремонта, где стоимость работ написана исчезающими чернилами.
Об этом она
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pic.twitter.com/oKuKnA7lum July 29, 2020
11 июля похожая ситуация произошла в районе Черёмушки. Тогда исчезающими чернилами была написана сумма в акте приёма ремонта лифта.
Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл с депутатом Еленой Сельковой. В ходе эксперимента депутат поднесла зажигалку к надписи «2 659 995 рублей» на документе — и все цифры, кроме двойки, исчезли.
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