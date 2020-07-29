Московским депутатам предложили подписать документ с исчезающими надписями

https://static.news.ru/photo/a475cc30-d1a8-11ea-bc65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Муниципальный депутат московского Басманного района Люся Штейн сообщила, что ей выдали на подпись акт приёма капитального ремонта, где стоимость работ написана исчезающими чернилами.

Об этом она рассказала в своём Twitter. Политик опубликовала видеозапись, на которой она подносит зажигалку к сумме ремонта, и та исчезает.

11 июля похожая ситуация произошла в районе Черёмушки. Тогда исчезающими чернилами была написана сумма в акте приёма ремонта лифта.

Как писал NEWS.ru, инцидент произошёл с депутатом Еленой Сельковой. В ходе эксперимента депутат поднесла зажигалку к надписи «2 659 995 рублей» на документе — и все цифры, кроме двойки, исчезли.