Московским депутатам предложили контракт, написанной исчезающими чернилами

https://static.news.ru/photo/5c5bc18e-c375-11ea-9ea9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В акте приёма ремонта лифтов, поданном депутатам Мосгордумы в районе Черемушки сумма оказалась написанной исчезающими чернилами.

Об этом в своём аккаунте на Facebook сообщил глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин со ссылкой на депутата Елену Селькову.

На акте выполненных работ уже стояли подписи и печати исполнительных органов власти. Но выяснилось, что сумма в документ внесена... исчезающими чернилами, — сообщил Яшин

В ходе эксперимента депутат поднесла зажигалку к надписи «2 659 995 рублей» на документе и все цифры кроме двойки исчезли.

Как рассказал Яшин, чтобы подрядчик получил деньги за работу в районе, договор должны подписать муниципальные депутаты. Сметы как правило завышают, но представители «Единой России» обычно подписывают их не глядя, а вот независимые депутаты не спешат, могут и проверить. Видимо поэтому подрядчик рассчитывал получить подпись депутата под корректной суммой, а потом завысить её.

Как писал NEWS.ru, член «Единой России» Светлана Быстрова вышла из партии и обвинила политиков в издевательстве над людьми. Причиной стали штрафы за нарушение самоизоляции.

На неё выписали штраф в 16 тысяч рублей, после чего женщина покинула организацию. Она написала в Facebook, что депутаты Мосгордумы поддержали закон, который позволяет «издеваться над больными COVID-19 и ОРВИ».