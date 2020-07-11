Московским депутатам предложили контракт, написанной исчезающими чернилами

В акте приёма ремонта лифтов, поданном депутатам Мосгордумы в районе Черемушки сумма оказалась написанной исчезающими чернилами.
Об этом в своём аккаунте на Facebook
На акте выполненных работ уже стояли подписи и печати исполнительных органов власти. Но выяснилось, что сумма в документ внесена... исчезающими чернилами, — сообщил Яшин
В ходе эксперимента депутат поднесла зажигалку к надписи «2 659 995 рублей» на документе и все цифры кроме двойки исчезли.
Как рассказал Яшин, чтобы подрядчик получил деньги за работу в районе, договор должны подписать муниципальные депутаты. Сметы как правило завышают, но представители «Единой России» обычно подписывают их не глядя, а вот независимые депутаты не спешат, могут и проверить. Видимо поэтому подрядчик рассчитывал получить подпись депутата под корректной суммой, а потом завысить её.
Как писал NEWS.ru, член «Единой России» Светлана Быстрова вышла из партии и обвинила политиков в издевательстве над людьми. Причиной стали штрафы за нарушение самоизоляции.
На неё выписали штраф в 16 тысяч рублей, после чего женщина покинула организацию. Она написала в Facebook, что депутаты Мосгордумы поддержали закон, который позволяет «издеваться над больными COVID-19 и ОРВИ».
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