Мишустин заработал в 2020 году почти в два раза больше Путина

https://static.news.ru/photo/c96a297c-9ed6-11eb-b5e0-96000091f725_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

55-летний премьер-министр России Михаил Мишустин заработал за прошлый год 19 млн 853 тысячи рублей. Эта информация опубликована на сайте кабмина.

Премьер обладает вместе с женой и сыном квартирой площадью 141,6 квадратных метра, у него есть жилой дом площадью 861 кв. метр и земельный участок. В позапрошлом году доход Мишустина составил 18,2 млн рублей.

Российский лидер Владимир Путин задекларировал за 2020 год 9 млн 994 тыс. рублей дохода. Это на 268 тыс. рублей больше, чем в 2019 году — 9 млн 726 тысяч рублей. Больше всего глава государства заработал в 2017 году, тогда его доход составил 18,7 млн рублей, но он включал средства от продажи земельного участка в 15 соток.

Самым богатым чиновником второй год подряд стал глава Минпромторга Денис Мантуров — 740,4 млн рублей за 2020 год, Дмитрий Медведев задекларировал 18,11 млн рублей, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — 12,527 млн рублей, при этом доход его супруги Татьяны Навки составил 212,878 млн.

Как писал NEWS.ru, в 2020 году из-за пандемии коронавируса переносился срок предоставления деклараций о доходах служащих. Тогда Путин продлил его до 1 августа. В этом году порядок подачи деклараций госслужащими остался прежним — 1 апреля. Сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней с момента истечения срока для их подачи.