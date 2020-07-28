Песков назвал сроки сдачи декларации Путиным

https://static.news.ru/photo/9db26b2e-d158-11ea-abdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Декларации о доходах президента Владимира Путина будут опубликованы своевременно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Будут опубликованы своевременно, — цитирует Пескова РИА Новости.

В апреле президент продлил срок предоставления деклараций о доходах служащих до 1 августа. Это декларации за прошлый год. Указ был принят в связи с пандемией коронавируса.

Сведения о доходах публикуются в течение 14 рабочих дней с момента истечения срока для их подачи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию. Согласно документу, за прошлый год он заработал 5,4 млн рублей, что в среднем составляет порядка 453 тыс. рублей в месяц.