Навальный раскрыл размер своего заработка

https://static.news.ru/photo/249e833c-d0d4-11ea-9330-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Андрей Любимов/Global Look Press

Оппозиционный политик и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал свою налоговую декларацию. Согласно документу, за прошлый год он заработал 5,4 млн рублей, что в среднем составляет порядка 453 тыс. рублей в месяц.

Доход складывается из перечислений по договорам на юридическое обслуживание, организацию работы в ЕСПЧ и т.д. Это безналичные выплаты, которые делают граждане РФ со своих счетов в российских банках, — пояснил Навальный в своём блоге.

Политик добавил, что главным источником дохода для него в настоящее время является Борис Зимин. При этом подчеркнул, что деньги предпринимателя, как и его собственный заработок, «понятны и прозрачны» для любых контролирующих органов.

Налоговую декларацию Навальный опубликовал в ответ на обещание сотрудницы RT Екатерины Винокуровой раскрыть размер зарплаты, если оппозиционер назовёт свою.

Дорогая Катя Винокурова и прочие паразиты с Раша тудей. Всё здесь. Жду выполнения публичного обещания и раскрытия размера зарплаты на государственном РТ, — написал политик в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал, что Навальный сообщил о ликвидации ФБК. Он пояснил, что это связано с невозможностью выплатить взысканные с фонда по суду свыше 29 млн рублей по иску пищевого комбината «Московский школьник». При этом политик заверил, что деятельность фонда не будет прекращена, он перейдёт на другое юрлицо.