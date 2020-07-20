Навальный объявил о ликвидации ФБК

https://static.news.ru/photo/c0279b2a-ca8c-11ea-849a-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о его закрытии и переходе проекта на другое юридическое лицо.

Мы действительно вынуждены сказать, что некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», которую я основал 9 лет назад, пришёл конец, потому что у нас её просто отняли, — говорится на сайте оппозиционного политика.

Ликвидация фонда связана с невозможностью выплатить взысканные с ФБК по суду свыше 29 млн рублей по иску пищевого комбината «Московский школьник».

У нас уже и так ничего нет. Всё отняли на предыдущих обысках. И сейчас уже заберут и саму организацию, и расчетный счёт. Но, как я много раз говорил: ФБК — это не офис и не бумажка из Минюста. ФБК — это люди. Мы перейдем на другое юрлицо, — пообещал Навальный.

Как сообщил «Интерфаксу» директор ФБК Иван Жданов, новое юридическое лицо уже создано — Фонд защиты прав.

Он будет основным операционным, формальности будут завершены в течение месяца-двух, — сказал Жданов.

Предположительно, «Московский школьник» связан, как считается, с близким к президенту Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным. Компания подала иск к ФБК, Навальному и сотруднице фонда Любови Соболь с требованием выплаты 88 миллионов рублей компенсации за распространение сведений, не соответствующих действительности. Суд присудил каждому из соответчиков примерно по 29 млн рублей.

Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придётся жить с заблокированными счетами, — пишет Навальный.

Поводом для иска стало расследование ФБК, выпущенное в начале 2019 года. Фонд обвинил занимающиеся организацией питания компании во вспышке дизентерии в московских детских садах и школах в декабре 2018-го. Соболь тогда вместе с родителями пострадавших детей подала коллективный иск, и суд признал вину компаний и частично удовлетворил денежные требования родителей.

В августе 2019 года Следственный комитет сообщил об отмывании денег сотрудниками фонда. По версии правоохранителей, схема преступления выглядела следующим образом: сотрудники ФБК получали средства в иностранной валюте, зная при этом, что они достались им преступным путём. Речь идёт о пожертвованиях, которые поступали на счета организации от частных лиц.

В рамках расследования были арестованы счета ФБК, а также счета нескольких физических и юридических лиц. Осенью прошли массовые обыски у сотрудников фонда по всей стране, писал NEWS.ru.