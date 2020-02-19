https://static.news.ru/photo/2ee03b2c-5327-11ea-b3c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Афанасьев покидает свою должность. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Освободить Афанасьева Сергея Анатольевича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ по его просьбе, — говорится в документе.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, в этот же день Мишустин подписал распоряжение об освобождении Полины Бадасен от должности замминистра экономического развития по её просьбе.