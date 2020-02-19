Заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Афанасьев покидает свою должность. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Освободить Афанасьева Сергея Анатольевича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ по его просьбе, — говорится в документе.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как писал NEWS.ru, в этот же день Мишустин подписал распоряжение об освобождении Полины Бадасен от должности замминистра экономического развития по её просьбе.
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