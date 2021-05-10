Мишустин выступит в Госдуме на волне позитива

Несмотря на весьма холодный приём, оказанный в последнее время в парламенте нескольким министрам, Михаила Мишустина встретят, видимо, вполне радушно. Действительно, сам премьер не связан с рядом непопулярных мер и не несёт моральной ответственности за своих предшественников. Сам он и его новая команда весьма активны в сотрудничестве с думцами. А главное — он будет выступать на ощущении общего позитива, порождённого президентским посланием.

Собственно, первоначальную дату свидания премьера с парламентариями — 21 апреля — пересмотрели по весьма объективной причине, поскольку именно на этот день было в последний момент назначено выступление президента с посланием. А ведь именно глава государства задаёт основную и экономическую повестку. К тому же известно, что текст послания пересматривается до последнего момента.

В связи с этим премьер по ряду причин не может идти «поперёк батьки». Тем более что наше президентское послание, в отличие от, скажем, американского, не привязано непосредственно к бюджетному процессу и охватывает самый широкий спектр вопросов внешней и внутренней политики. Поэтому хоть правительство и было в курсе контента этого документа, многие рабочие нюансы и даже некоторые акценты президента премьер должен будет учесть уже по ходу подготовки своего парламентского рандеву.

В принципе он уже провёл предварительные встречи с представителями основных думских фракций. И, как утверждают, стороны остались довольны друг другом. Мишустину же остаётся на публике подробно рассказать, как его кабинет собирается реализовывать основные положения послания, какие для этого будут создаваться механизмы и какие поправки в законодательство предстоит принять Государственной думе.

Михаил Мишустин government.ru

Парадокс, однако, состоит в том, что правительство обязано разработать комплекс мер по претворению президентских решений в жизнь до первого июля. Парламентарии же закроют своё последнее заседание Госдумы VII созыва 24 июня. То есть честь принятия поправок и законодательных актов, имплементирующих президентские инициативы в законодательство, выпадет уже следующему созыву. Учитывая многочисленные прогнозы, что думский контингент может обновиться чуть ли не на половину, это будет уже фактически новый парламент.

Меняет ли такой поворот что-либо для самого премьера? Вряд ли. Во-первых, основные действующие лица фракций и главы думских комитетов явно останутся ещё на один пятилетний срок. Трудно предположить, что в новой Госдуме появятся отчаянные критики правительства из числа внесистемной оппозиции. А потому велика вероятность, что всё согласованное на этой неделе будет автоматически поддержано и в конце сентября после утрясаний организационных формальностей.

Загадкой, пожалуй, остаётся только потенциальное участие самого Михаил Владимировича, не вызывающего антипатии у избирателя, в предстоящих выборах. Шли даже разговоры о его возможном лидерстве в федеральном списке «Единой России». Но, видимо, такие прогнозы разговорами и останутся. Не пришло явно ещё время наращивать политический вес Мишустина, превращая его в более самостоятельную фигуру. А то и в явного преемника.

Так что пока он остаётся техническим премьером, готовым до буквы следовать президентской программе.