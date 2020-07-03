Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Пятой республики

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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал о расширении использования формата электронного голосования. По его словам, такой способ волеизъявления могут задействовать на выборах в Государственную думу.

Он отметил, что власти планируют расширить практику голосования в Сети. Для этого в парламенте создадут соответствующие законодательные инициативы, передаёт «Интерфакс». Общероссийское голосование по поправкам к Конституции, изначально назначенное на 22...