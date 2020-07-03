Мишустин поздравил Кастекса с назначением на пост премьера Пятой республики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил Жана Кастекса с назначением на пост председателя правительства Франции и выразил надежду, что сотрудничество двух стран будет расширено.
В поздравительной телеграмме российского политика выражается убеждённость, что активная работа правительств поможет укрепить российско-французские отношения и расширит кооперацию в различных областях,
Желаю вам, уважаемый господин премьер-министр, крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашей ответственной деятельности, — говорится в телеграмме Мишустина.
Жан Кастекс возглавил кабинет министров Пятой республики 3 июля решением президента Франции Эмманюэля Макрона, после того, как освободил должность ушедший в отставку Эдуар Филипп.
Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп отправлен в отставку. На его место назначен бывший заместитель руководителя администрации президента Жан Кастекс. На трёхлетний период премьерства Филиппа пришлись три масштабных кризиса: «жёлтые жилеты», пенсионная реформа и пандемия коронавируса. Несмотря на это, Филипп был куда более популярной фигурой в народе, чем сам президент Эммануэль Макрон.
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