Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Пугачёв назначен на должность заместителя министра здравоохранения России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Назначить Пугачёва Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения РФ, — говорится в распоряжении.

Ранее Пугачёв работал в Администрации президента России. Он занимал должность заместителя начальника Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Байсултанов проработал более 20 лет в органах власти Чечни, а в 2007–2012 годах руководил кабмином республики. Мишустин освободил Байсултанова от должности первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которую чиновник получил в 2016 году.

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