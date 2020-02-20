Павел Пугачёв назначен на должность заместителя министра здравоохранения России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Назначить Пугачёва Павла Сергеевича заместителем министра здравоохранения РФ, — говорится в распоряжении.
Ранее Пугачёв работал в Администрации президента России. Он занимал должность заместителя начальника Управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.
Как ранее писал NEWS.ru, Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Байсултанов проработал более 20 лет в органах власти Чечни, а в 2007–2012 годах руководил кабмином республики. Мишустин освободил Байсултанова от должности первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которую чиновник получил в 2016 году.
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