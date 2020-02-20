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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тенденцией невыдачу виз в США российским дипломатам, работающим в ООН. Он сообщил, что в Кремле выражают по этому поводу большую обеспокоенность.

Мы констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или с несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов, которые участвуют в работе комиссий и комитетов ООН, — цитирует ТАСС...