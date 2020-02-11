Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Россия пока не получила ответа от Великобритании и США на предложение провести саммит стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Тем не менее мероприятие может состояться на юбилейной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2020 года.

Об этом заявил директор Департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв, его слова приводит ТАСС. Дипломат пояснил, что допускает проведение саммита в сентябре в Нью-Йорке, поскольку «все лидеры будут там»....