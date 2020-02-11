Глава правительства Михаил Мишустин назначил Одеса Байсултанова заместителем министра спорта России. Байсултанов проработал более 20 лет в органах власти Чечни, а в 2007–2012 годах руководил кабмином республики.
Мишустин освободил Байсултанова от должности первого замминистра РФ по делам Северного Кавказа, которую чиновник получил в 2016 году.
Как писал NEWS.ru, возглавивший кабмин в январе Мишустин обязал членов правительства начинать рабочую неделю с совместного утреннего совещания в Белом доме.
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