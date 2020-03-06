Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта

У президента России Владимира Путин нет планов на контакты с руководством Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Пока не планируется, нет планов, — ответил представитель Кремля на вопрос о том, планируются ли разговоры Путина с наследным принцем или королём Саудовской Аравии. Как ранее писал NEWS.ru, Россия ещё...