Александр Пошивай стал новым главой Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлота). Указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Назначить Пошивая Александра Ивановича руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе, который был опубликован на сайте кабмина.
Ранее Пошивай занимал должность врио руководителя Росморречфлота.
Как сообщал NEWS.ru, Мишустин также освободил от должности замминистра здравоохранения Елену Бойко и призвал вице-премьеров провести ревизию работы по выполнению нацпроектов.
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