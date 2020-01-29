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Президент Владимир Путин встретится с членами ушедшего в отставку правительства 29 января, чтобы обсудить перспективы трудоустройства бывших чиновников,

Речь идёт о бывшем кабинете министров. <...> Цель основная — поблагодарить за очень напряжённый труд и, вместе с тем, поговорить о дальнейших перспективах работы, занятости этих бывших министров и вице-премьеров,...