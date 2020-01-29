Сергей Приходько Сергей Приходько Фото: russiancouncil.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько. Он будет занимать эту должность до прекращения полномочий главы кабмина.

Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Приходько был заместителем главы аппарата правительства.

Ранее Мишустин в рамках обновления структуры российского правительства преобразовал департамент культуры в департамент культуры, национальной и молодёжной политики.

Как писал NEWS.ru, Павел Кадочников станет новым заместителем министра финансов, а Людмила Бокова — заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

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