Миронов предрёк полную нищету российским пенсионерам

Лидер справороссов Сергей Миронов предрёк глубокую бедность российским пенсионерам после выборов. По его словам, запланированные правительством темпы повышения пенсий для неработающей категории населения недостаточны и не смогут решить проблему бедности пожилых людей, говорится на сайте партии.

Официальный уровень инфляции гораздо ниже потребительской, указал Миронов.

Цены на самые востребованные продукты и товары в стране растут гораздо быстрее, чем доходы пенсионеров. Но правительство с удовольствием придерживается «среднего показателя по больнице», который позволяет ему отчитываться о выполнении установленных норм, — заявил партийный лидер.

После индексации, считает глава партии «Справедливая Россия», пенсионеры будут жить «также тяжело или беднее, чем сейчас». Миронов заверил, что в новом созыве Госдумы он будет добиваться пересмотра этой «уловки» и привязки индексации пенсий к сумме потребительской инфляции.

Ранее партия «Справедливая Россия — За правду» выступает за отставку министра финансов РФ Антона Силуанова и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом заявил глава партии Сергей Миронов.