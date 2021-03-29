Депутат заявил, что 370 тысяч российских пенсионеров лишили надбавок

https://static.news.ru/photo/d7d9e508-9079-11eb-8d3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионеры, проработавшие в сельской местности 30 лет, не должны лишиться выплат в виде надбавки в случае переезда из села. Об этом заявил глава думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Он обратился с этим вопросом к президенту Владимиру Путину.

Около 370 тысяч наших пенсионеров сейчас лишены надбавки, это абсолютно несправедливо, — приводит слова Миронова его пресс-служба.

Политик убеждён, что обращение к Путину позволит быстрее принять соответствующий законопроект, который сейчас рассматривает кабмин России.

Ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что на повышенную пенсию могут претендовать россияне, которые решили отложить оформление выплат после наступления официального пенсионного возраста. Для отсрочивших оформление пенсии на пять лет повышающий коэффициент относительно минимального размера пенсии составит 1,36, а на 10 лет — 2,11. У льготных категорий граждан размер повышающего коэффициента будет ниже: при задержке на пять лет — 1,21, на 10 лет — 1,53.

Как писал NEWS.ru, руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина считает, что оптимально начинать копить на пенсию в возрасте от 30–35 лет. Это происходит тогда, когда человек состоялся как профессионал и имеет стабильный доход.