Назван оптимальный возраст для начала пенсионных накоплений

https://static.news.ru/photo/8f7ca8e8-8ecd-11eb-bf40-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Начинать задумываться о пенсионных накоплениях следует, когда человек состоялся как профессионал и имеет стабильный доход. Как правило, это происходит в 30–35 лет.

Конечно, начинать заботиться о пенсионных накоплениях можно и раньше, однако в большинстве случаев зарплаты молодых специалистов, которые находятся только на стадии формирования своей идентичности и пробуют себя в разных сферах, не позволяют в полной мере обеспечить пенсионные накопления, — пояснила РИА Новости руководитель направления «Экономика и социальное развитие» фонда «Центр стратегических разработок» Виктория Павлюшина.

При этом она добавила, что сейчас в России среди молодёжи довольно много безработных.

Эксперт также отметила, что минус позднего старта пенсионных накоплений состоит в том, что это может потребовать значительных отчислений, которых может просто не быть.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин раскритиковал предложение РАНХиГС увеличить страховые взносы до 25% в ПФР, чтобы избежать снижения соотношения пенсий и зарплат. По его мнению, это вообще не поможет в решении проблемы. Парламентарий полагает, что для покрытия дефицита ПФР необходимо ликвидировать «серый и чёрный» рынки труда.