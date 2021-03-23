Депутат Госдумы рассказал, от чего на самом деле зависят пенсии россиян

https://static.news.ru/photo/441af640-8c1e-11eb-adac-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин раскритиковал предложение РАНХиГС увеличить страховые взносы до 25% в ПФР, чтобы избежать снижения соотношения пенсий и зарплат. По мнению парламентария, это вообще не поможет в решении проблемы.

Шеин считает, что для покрытия дефицита ПФР нужно ликвидировать «серый и чёрный» рынки труда. Он припомнил исследование РАНХиГС, в котором говорилось, что половина работников страны, а это 33 млн человек, выброшены в «серый и чёрный» рынки занятости, пишет URA.RU.

И если «серый» рынок предоставляет хоть какую-то минимальную официальную оплату труда, то чёрный вообще этого не предоставляет и работники находятся в полной зависимости от работодателя.

За счёт чёрного объёма занятости Пенсионный фонд ежегодно недополучает 2,5 трлн рублей. Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь «теневым» работникам, чтобы они обрели права? А идея повышения страховых взносов не пройдёт в Госдуме, она неэффективна, — уверен депутат.

С позицией Шеина согласен президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Экономист считает, что повышение любых налогов не приведёт ни к чему хорошему. Но экономист склоняется к мнению, что все-таки лучше делать то, что делало государство последние десять лет: покрывать дефицит ПФР за счёт федерального бюджета.

Специалист также обратил внимание, что продолжительность жизни на период пандемии снизилась на два года, а ещё на 10% сократился возраст дожития до пенсии.

Если пандемию не остановить, дефицит ПФР в значительной степени, к сожалению, будет покрываться естественным путём: сокращением возраста дожития и повышением смертности старшего поколения, — уверен Владимир Косой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пенсионный фонд России (ПФР) следует ликвидировать, потому что он бесполезен для всех, кроме собственных сотрудников, заявили в Партии пенсионеров. В партии отметили, что парламентарии, «будучи верными и последовательными приверженцами либеральных монетаристских экономических учений», обязали работодателей выплачивать 22% от заплаты сотрудника в Пенсионный фонд.