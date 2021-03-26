Названы категории россиян, которым полагается повышенная пенсия

https://static.news.ru/photo/9927f838-8ece-11eb-ab10-96000091f725_660.jpg Фото: pnzreg.ru

Право на повышенную пенсию имеют те, кто решил не оформлять выплаты после наступления официального пенсионного возраста. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. По её словам, россияне, получающие социальную пенсию, делятся на две категории. Первая имеет фиксированную часть пенсии, а вторая — это те граждане, у кого выплаты начисляются с повышенным коэффициентом относительно минимального размера пенсии по старости.

Так, право на повышенный размер фиксированной части пенсии имеют те, кто решил не оформлять пенсию после наступления официального пенсионного возраста. Например, для тех, кто отсрочил оформление пенсии на пять лет, повышающий коэффициент к фиксированной части составит 1,36, а на 10 лет — 2,11, — рассказала Финогенова в интервью агентству ПРАЙМ.

У льготных категорий граждан размер повышающего коэффициента будет ниже: при задержке на пять лет — 1,21, на 10 лет — 1,53. Также дополнительные 25–30% имеют лица со значительным стажем работы в сельской местности или на Крайнем Севере.

Вторая категория россиян, которым полагается повышенная пенсия, это граждане, представленные к правительственным наградам, званиям, благодарностям министерств, олимпийские чемпионы, народные артисты, ветераны ВОВ и труда, репрессированные граждане, блокадники. Они получают надбавку, эквивалентную 50–200% минимальной пенсии по старости. Также дополнительные доплаты от регионального бюджета могут получить пенсионеры, имеющие грамоты и благодарности от губернатора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на пленарном заседании 24 марта Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, предложенные оппозиционными партиями — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Россией».