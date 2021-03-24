ГД отклонила проекты об индексации пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/ca675d78-8ca6-11eb-8971-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пленарном заседании 24 марта Госдума отклонила три законопроекта об индексации пенсий работающим пенсионерам, предложенных оппозиционными партиями — ЛДПР, КПРФ и «Справедливой Россией».

В частности, член Совета Федерации от КПРФ Василий Иконников внёс в Госдуму законопроект, который был направлен на восстановление с 2020 года механизма индексации страховых пенсий работающим пенсионерам, действовавшего до 2016 года. Кроме того, депутаты от «Справедливой России» предлагали осуществить перерасчёт размера страховых пенсий и выплатить недополученные суммы страховых пенсий за период с 1 января 2016-го до 1 января 2018 года.

Правительство ни одну инициативу не поддержало, поскольку они требуют дополнительных расходов за счёт средств бюджета ПФР. По словам экс-главы ПФР Антона Дроздова, на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребовалось бы 368 млрд, но таких денег нет.

В России на сегодняшний день насчитывается около 9 млн работающих пенсионеров. Индексация их пенсий была приостановлена в 2016 году для уменьшения дефицита Пенсионного фонда.

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, кабмин и парламент России в целом не возражают по поводу возврата индексации выплат работающим пенсионерам, однако на эту инициативу необходимо найти дополнительные средства. По её словам, пока кабмин надеется вернуть индексацию в следующем бюджетном цикле. Матвиенко также подчеркнула, что поиск средств на ежегодную индексацию уже ведётся, сообщал NEWS.ru.

Ранее в Партии пенсионеров заявили о необходимости ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР), потому что он бесполезен для всех, кроме собственных сотрудников. Политики оценили ежегодные траты ПФР в 100 млрд рублей, а штат сотрудников фонда — в более 100 тысяч человек. Кроме того, с 2014 года в России заморожена накопительная часть пенсий и все поступления от граждан идут на страховые пенсии.