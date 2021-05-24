Милонов обвинил «иностранных содомитов» в блокировке аккаунта в TikTok

https://static.news.ru/photo/3c9d8998-bca0-11eb-bc69-96000091f725_660.jpg Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы от «Единой России» рассказал журналистам РИА Новости, что его аккаунт в социальной сети TikTok заблокировали. Он обвинил в произошедшем «иностранных содомитов».

Какие-то иностранные содомиты хотят в очередной раз надругаться над свободой слова и над моим аккаунтом, — сказал парламентарий.

Он отметил, что его команда уже пожаловалась на действия администрации сервиса и направила апелляции. Однако руководство соцсети никак не отреагировало на эти жалобы.

В 2014 году, когда Милонов был депутатом Заксобрания Петербурга, его страницу заблокировала социальная сеть Twitter.

TikTok попал в список соцсетей, которых хотят обязать открывать филиал на территории России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты.

Ранее Милонов заявил, что пришло время России изменить национальный флаг, так как великие страны должны иметь необычные знамёна. Он также призвал приглашать на послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию депутатов из Луганска, Донецка, а также из Абхазии и Армении, как это было во время выступлений Иосифа Сталина.