Instagram, Twitter и TikTok заставят открыть филиалы в России

https://static.news.ru/photo/23f29878-b3e2-11eb-a7e2-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Социальные сети Facebook, Twitter и TikTok, видеохостинг YouTube, а также мессенджеры WhatsApp и Telegram попадут под закон об обязательном открытии филиала на территории России. Об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России», один из авторов проекта Антон Горелкин в своём Telegram-канале.

Он отметил , что в законопроекте речь идёт о компаниях, которые распространяют информацию на русском языке, таргетируют рекламу на россиян, получают прибыль от деятельности в РФ, а также имеют аудиторию в России не меньше 500 тысяч человек каждый день.

Среди них, очевидно, будут социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, сторы, поисковики, хостинговые провайдеры, игровые дистрибьюторы, онлайн-игры и т. д. Например, под требования точно подпадают Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google AdWords, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, Steam, WorldOfTanks. Естественно, список не полный и не окончательный, — подчеркнул он.

По его словам, открытие филиалов компаний в России поспособствует взаимодействию их руководства и российских властей. Он уверяет, что мотивы появления инициативы связаны не с политикой, а с желанием защитить россиян, «которые сейчас на популярных иностранных платформах просто бесправны». По его словам, даже российским ведомствам трудно «достучаться в заокеанские офисы».

13 мая глава комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что компании, владеющие информационными ресурсами с ежедневной аудиторией свыше 500 тысяч россиян, обязаны будут открыть официальные представительства на территории Российской Федерации.

Он пояснил, что норму об обязанности открывать филиалы для владельцев популярных в России сетевых ресурсов включат в разрабатываемый законопроект. В документ также внесут «меры понуждения» для компаний, которые решат проигнорировать это требование. В частности, нарушение нормы может повлечь введение запрета на рекламу ресурса, а также на сбор и передачу за рубеж персональных данных.