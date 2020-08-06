МИД выразил озабоченность военно-биологической деятельностью США в СНГ

https://static.news.ru/photo/8bc8d568-d7f4-11ea-8c34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paolo Lazzeroni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Москва призывает Вашингтон обсудить озабоченность, связанную с военно-биологической деятельностью США на территории СНГ. Как заявил замдиректора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев, Пентагон поставил на поток строительство лабораторий на территории бывшего СССР.

Под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в республиках бывшего СССР, — сказал Зайцев на брифинге.

Он также подчеркнул, что США, несмотря на многочисленные вопросы со стороны международного сообщества, «не проявляют готовности делиться сведениями».

Зайцев добавил, что Москва считает необходимым задействовать механизм статьи пятой Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), которая обязывает государства—члены консультироваться друг с другом в решении вопросов.

Как ранее писал NEWS.ru, вакцина от новой коронавирусной инфекции может появиться к 3 ноября, когда начнутся выборы президента США. С таким заявлением выступил американский лидер Дональд Трамп.