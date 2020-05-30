МИД РФ прокомментировал конфискацию ливийских динаров на Мальте

Изъятые на Мальте ливийские динары напечатаны согласно заключённому в 2015 году договору, утверждённому парламентом Ливии. Об этом заявили в МИД РФ.
Российское министерство подчеркнуло, что «фальшивыми являются не динары, а заявления Госдепа». В ведомстве пояснили, что напечатанные Гознаком динары необходимы для поддержания стабильного функционирования ливийской экономики, передаёт ТАСС.
Правительство Мальты в пятницу, 29 мая, изъяло партию ливийской валюты на сумму $1,1 миллиарда. Как утверждает Госдепартамент США, деньги оказались фальшивыми. По версии США, заказчиком печати валюты выступил не Центральный банк Ливии, а некая нелегитимная организация.
Как писал NEWS.ru, кроме того, Госдеп обвинил Россию в усугублении экономических проблем Ливии.
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