МИД РФ напомнил грузинам о войне 2008 года и заявил о дружеских узах

https://static.news.ru/photo/61ef6058-d953-11ea-87c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Министерство иностранных дел России выпустило комментарий к годовщине военного конфликта с Грузией 2008 года, когда в проводимую Тбилиси силовую операцию в Южной Осетии вмешалась российская армия. В опубликованном тексте МИД осуждает действия тогдашнего правительства Михаила Саакашвили, но при этом говорит о важности восстановления отношений двух стран.

Действия грузинской стороны явились грубым нарушением международных договорённостей, привели к многочисленным жертвам, в том числе среди российских военнослужащих и российских граждан, и разрушениям, и в конечном счёте обусловили как ответную российскую операцию, так и последующее решение РФ признать независимость Южной Осетии и Абхазии, — объясняют в российском внешнеполитическом ведомстве.

В результате это привело к разрыву дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси. Однако МИД РФ подчёркивает, что последовательная нормализация российско-грузинских отношений является важным элементом стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

Россия всегда дорожила дружескими узами с близким ей грузинским народом, с которым мы прожили в едином государстве не одно столетие. Убеждены, что скорейшее преодоление имеющихся разногласий, восстановление и полноценное развитие двусторонних связей отвечает долгосрочным интересам наших стран и народов, — указали в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, главным уроком трагических событий 2008 года является очередное напоминание о том, что обращение к силовым методам разрешения международных споров и конфликтов бессмысленно и контрпродуктивно.

Затяжной конфликт между Грузией и её регионом Южная Осетия перерос в вооружённый в августе 2008 года. Тбилиси заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны осетин и начал наступление на Цхинвали. На помощь повстанцам региона пришла Россия, аргументировав вмешательство необходимостью защитить своих граждан, проживающих на территории автономии.

Война началась 8 августа, в день открытия Олимпийских игр в Пекине. 13 августа российские танки вошли в город Гори, расположенный менее чем в 100 километрах от грузинской столицы. Всего боевые действия продолжались пять дней.

После разрыва дипотношений официальное общение между государствами и поиск путей урегулирования противоречий идёт в формате Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Также проходят встречи спецпредставителя грузинского премьер-министра Зураба Абашидзе со статс-секретарём, замглавы МИД РФ Григорием Карасиным.